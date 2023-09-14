В Украине открыли полевой Офис Международного уголовного суда

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"В Украине открылся так называемый полевой Офис Международного уголовного суда. Это самое большое представительство МУС за пределами Гааги. Его работа позволит усилить взаимодействие между Украиной и МУС", - рассказал Костин.

По его словам, открытие полевого Офиса МУС повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев.

"Наши прокуроры бок о бок работают с экспертами Международного уголовного суда на практически ежедневной основе", - отметил Костин.

Дополнение

Ранее Костин сообщал, что открытие офиса прокурора Международного уголовного суда в Украине позволит прокурору МУС еще более полноценно расследовать международные преступления, которые были совершены в Украине.

3 июля, в Гааге официально начал свою работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. Вновь созданное учреждение будет способствовать формированию дел для будущих судебных процессов против рф.