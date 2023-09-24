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Оккупанты используют голод как оружие войны: в Украине юристы собирают доказательства для МУС

Оккупанты используют голод как оружие войны: в Украине юристы собирают доказательства для МУС

Киев • УНН

 • 100333 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Юристы-правозащитники, работающие с прокуратурой Украины, готовят досье военных преступлений для представления в Международный уголовный суд (МУС), обвиняя россию в умышленном причинении голода во время войны, которая длится уже 18 месяцев, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, цель состоит в том, чтобы задокументировать случаи, когда российские захватчики использовали голод как оружие войны, предоставив доказательства для того, чтобы МУС начал первое судебное преследование такого рода, которое могло бы выдвинуть обвинения российскому президенту владимиру путину.

Юсуф Хан, старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance, сказал, что “использование продовольствия в качестве оружия происходило в три этапа”, начиная с начального вторжения, когда украинские города были осаждены, а поставки продовольствия прекращены.

Среди задокументированных инцидентов — гибель 20 мирных жителей в Чернигове рано утром 16 марта 2022 года, когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета в городе, где украинцы стояли в очереди за хлебом и продуктами.

Следователи также сосредоточены на осаде Мариуполя, добавил Хан. Поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, из-за чего отчаявшимся, голодающим гражданским людям было очень трудно или невозможно убежать.

Вторая фаза включает уничтожение запасов пищи и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, которые адвокат назвал “объектами, необходимыми для выживания гражданского населения”.

Такие атаки, утверждал Хан, были “преступлениями не результата, а преступлениями с намерением”, потому что “если вы вывозите объекты, которые нужны гражданским лицам, например, энергетическую инфраструктуру в разгар зимы, ваши действия являются предсказуемыми”.

Такие города, как Николаев на юге, остались без питьевой воды в начале конфликта после того, как российские войска захватили насосную станцию, которая ее поставляла. Остальные жители были вынуждены полагаться на воду, которую доставляли ежедневно, чтобы они могли безопасно пить и мыться.

Третий элемент — попытки россии предотвратить или ограничить экспорт украинского продовольствия. “Тогда мы видели, как россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами в Черном море”, — сказал Хан, ссылаясь на отчеты украинских чиновников о том, что в конце июля и в начале августа было уничтожено 270 000 тонн продуктов питания.

Добавим

Новые обвинения в том, что россия пыталась заморить голодом украинцев, особенно эмоциональны в свете истории двух стран: в 1932-33 годах миллионы умерли от голода во время Голодомора, принудительного голода, вызванного советским правительством Иосифа Сталина.

Но этим вопросам уделяется особое внимание после принятия резолюции Совета Безопасности ООН в 2018 году, которая осудила использование голода как средства ведения войны, и внесения изменений в Римский статут МУС в 2019 году, которые расширили перечень дел, которые могут быть возбуждены по этому факту.

GRC работает с украинской прокуратурой до конца следующего года, чтобы составить досье. Намерение состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского статута, что позволит третьим сторонам направлять информацию о предполагаемых военных преступлениях прокурору МУС. Прокурор, базирующийся в Гааге, решит, продолжать ли дело.

Частично усилия юристов будут направлены на определение виновных, в том числе на то, требовать ли обвинения для путина, как это произошло в марте, когда МУС выдал ордер на арест президента рф за преступление незаконной депортации украинских детей в россию с территорий, временно оккупированных во время войны.

Подобное можно утверждать в отношении преступлений, связанных с голодом, сказал Хан.

“путин может нести ответственность за совершение действий непосредственно, совместно с другими и/или через других”, — утверждал он, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, обвиняемыми в конкретных уголовных действиях.

Правозащитники работают со специалистами по разведке из открытых источников, чтобы детализировать примеры военных преступлений и занимаются картографическим анализом ущерба; сопоставляют соответствующие данные, такие как количество отказов в принятии конвоев с гуманитарной помощью, а также изучают заявления, сделанные путиным и другими лидерами, вплоть до местного уровня, пытаясь собрать досье.

Напомним

В Украине состоялось открытие “полевого” Офиса Международного уголовного суда. Его работа позволит усилить взаимодействие между Украиной и МУС.

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