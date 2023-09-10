Окупанти вдарили по Запорізькій області 96 разів, є руйнування

Цитата

«78 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах», - написав Малашко у Telegram.

Також за його словами, військовослужбовці рф здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки.

«Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих», - повідомив Малашко.

Доповнення

Війська рф протягом минулої доби, 8 вересня, 90 разів вдарили по 20 містах та селах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення отримав 51-річний чоловік.