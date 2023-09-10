Окупанти вдарили по Запорізькій області 96 разів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вдарили по Запорізькій області 96 разів. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко пише УНН.
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«78 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах», - написав Малашко у Telegram.
Також за його словами, військовослужбовці рф здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки.
«Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих», - повідомив Малашко.
Доповнення
Війська рф протягом минулої доби, 8 вересня, 90 разів вдарили по 20 містах та селах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення отримав 51-річний чоловік.