Оккупанты ударили по Запорожской области 96 раз, есть разрушения

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«78 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктах», - написал Малашко в Telegram.

Также по его словам, военнослужащие рф осуществили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрела по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали с БПЛА Чаривне, Полтавку, Степное и Пятихатки.

«Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших», - сообщил Малашко.

Дополнение

Войска рф за прошедшие сутки, 8 сентября, 90 раз ударили по 20 городам и селам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получил 51-летний мужчина.