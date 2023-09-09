Запорізька область: ворог 90 разів вдарив по містах та селах, є постраждалий

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“За минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 20 містах та селах Запорізької області. 66 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових населених пунктів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, було зафіксовано 2 ракетних удари по Запоріжжю та атаку 7 БПЛА по Чарівному, Полтавці та Степовому. Окупанти також 6 разів обстріляли с РСЗВ Новодарівку, Червоне, Левадне, Темирівку й Степногірську, також ворог поцілив 9 авіаснарядами по Новодарівці.

Внаслідок ворожих атак росіян, був поранений 51-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Зазначається, що надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, закладів освіти та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо

Вчора, 8 вересня, одна людина отримала поранення внаслідок ракетного удару армії по Запоріжжю вранці. Через ракетний удар по Приморському загинула 54-річна жінка.