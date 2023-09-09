Запорожская область: враг 90 раз ударил по городам и селам, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Войска рф за прошедшие сутки, 8 сентября, 90 раз ударили по 20 городам и селам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получил 51-летний мужчина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко.
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“За минувшие сутки враг совершил 90 ударов по 20 городам и селам Запорожской области. 66 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Роботино, Затишья, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых населенных пунктов”, - говорится в сообщении.
Кроме того, было зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью и атаку 7 БПЛА по Чаривному, Полтавке и Степному. Оккупанты также 6 раз обстреляли с РСЗО Новодаровку, Красное, Левадное, Темировку и Степногорск, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке.
В результате вражеских атак россиян, был ранен 51-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.
Отмечается, что поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, учебных заведений и объектов инфраструктуры.
Напомним
Вчера, 8 сентября, один человек получил ранения в результате ракетного удара армии по Запорожью утром. Из-за ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина.