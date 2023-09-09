Запорожская область: враг 90 раз ударил по городам и селам, есть пострадавший

Цитата

“За минувшие сутки враг совершил 90 ударов по 20 городам и селам Запорожской области. 66 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Роботино, Затишья, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых населенных пунктов”, - говорится в сообщении.

Кроме того, было зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью и атаку 7 БПЛА по Чаривному, Полтавке и Степному. Оккупанты также 6 раз обстреляли с РСЗО Новодаровку, Красное, Левадное, Темировку и Степногорск, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке.

В результате вражеских атак россиян, был ранен 51-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Отмечается, что поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, учебных заведений и объектов инфраструктуры.

Напомним

Вчера, 8 сентября, один человек получил ранения в результате ракетного удара армии по Запорожью утром. Из-за ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина.