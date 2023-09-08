Через ракетну атаку рф по Запоріжжю одна людина отримала поранення, в області внаслідок атаки загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Одна людина отримала поранення внаслідок ракетного удару армії по Запоріжжю сьогодні вранці. Через ракетний удар по Приморському загинула 54-річна жінка. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Зранку військовослужбовці рф здійснили ракетний удар по Запоріжжю - поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби», - йдеться у повідомленні.
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Минулої доби російські війська 93 рази обстріляли 29 міст та селищ Запорізької області.
Окупант вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному.
78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню.
За словами Малашка, внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка.
Також через ворожі обстріли минулої доби надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо
Під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.