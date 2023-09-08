У Запоріжжі ворог поцілив у цивільну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали ударів по цивільій інфраструктурі Запоріжжя. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Цитата
"Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - йдеться у повідомленні.
Зазначажться, що на місці працюють всі відповідні служби. Також надійшла інформація про мінімум одну постраждалу людину.
Нагадаємо
Запоріжжі було чутно вибухи.