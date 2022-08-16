Окупанти вдарили по військовому аеродрому на Житомирщині: пошкоджено злітно-посадкову смугу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині. Про це інформує Повітряне командування "Центр", пише УНН.
Цитата
“Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок влучення пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.
Особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.
Доповнення
Рашисти вдарили ракетами по Житомирщині, за попередньою інформацією, запустили з території білорусі.
Сьогоднішній ворожий ракетний удар прийшовся за межами Житомира, повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.