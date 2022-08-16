Ворожий ракетний удар прийшовся за межами Житомира - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогоднішній ворожий ракетний удар прийшовся за межами Житомира, масштаби втрат а також інформація про постраждалих уточнюється, повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у відеозверненні, пише УНН.
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"Буквально пів години тому було завдано два ракетних удари біля міста Житомира. Масштаби втрат і чи є постраждалі, зараз уточнюється..." - зазначив Сухомлин.
При цьому мер Житомира закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Після Криму, після аеродрому "Саки", після сьогоднішніх вибухів складів у Джанкої - зрозуміло, що вони неправильно поводяться з технікою безпеки, але все ж - у них є намагання застращати, показати, (...) що у них є ракети, тому вони (російські окупанти - ред.) можуть абсолютно спокійно лупити у тому числі по цивільних об'єктах", - зазначив він.
Доповнення
По Житомирщині сьогодні вдень ракети, за попередньою інформацією, запустили з території білорусі.