Ворожий ракетний удар прийшовся за межами Житомира - мер

Цитата

"Буквально пів години тому було завдано два ракетних удари біля міста Житомира. Масштаби втрат і чи є постраждалі, зараз уточнюється..." - зазначив Сухомлин.

При цьому мер Житомира закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Після Криму, після аеродрому "Саки", після сьогоднішніх вибухів складів у Джанкої - зрозуміло, що вони неправильно поводяться з технікою безпеки, але все ж - у них є намагання застращати, показати, (...) що у них є ракети, тому вони (російські окупанти - ред.) можуть абсолютно спокійно лупити у тому числі по цивільних об'єктах", - зазначив він.

Доповнення

По Житомирщині сьогодні вдень ракети, за попередньою інформацією, запустили з території білорусі.