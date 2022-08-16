Вражеский ракетный удар пришелся за пределами Житомира - мэр

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"Буквально полчаса назад были нанесены два ракетных удара возле города Житомира. Масштабы потерь и есть ли пострадавшие сейчас уточняется..." - отметил Сухомлин.

При этом мэр Житомира призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги. "После Крыма, после аэродрома "Саки", после сегодняшних взрывов складов в Джанкое - понятно, что они неправильно обращаются по технике безопасности, но все же - у них есть попытки запугать, показать, (...) что у них есть ракеты, поэтому они (российские оккупанты - ред.) могут совершенно спокойно лупить в том числе по гражданским объектам", - отметил он.

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По Житомирской области сегодня днем ракеты, по предварительной информации, запустили с территории беларуси.