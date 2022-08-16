Оккупанты ударили по военному аэродрому на Житомирщине: повреждена взлетно-посадочная полоса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр", пишет УНН.
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“Сегодня днем 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34", – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.
Личный состав находился в укрытии, потому не пострадал.
Дополнение
Рашисты ударили ракетами по Житомирщине, по предварительной информации, запустили с территории беларуси.
Сегодняшний вражеский ракетный удар пришелся за пределы Житомира, сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.