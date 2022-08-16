Оккупанты ударили по военному аэродрому на Житомирщине: повреждена взлетно-посадочная полоса

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“Сегодня днем ​​16 августа, рашисты подняли самолеты с территории беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34", – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, потому не пострадал.

Дополнение

Рашисты ударили ракетами по Житомирщине, по предварительной информации, запустили с территории беларуси.

Сегодняшний вражеский ракетный удар пришелся за пределы Житомира, сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.