Окупанти вдарили по транспортному підприємству Херсону, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Окупанти сьогодні знову обстріляли Херсон. Під ворожий удар потрапило до транспортного комунального підприємства "Херсонелектротранс". Про це повідомляє прес-служба Херсонської міськради, пише УНН.
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"Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс", серйозне влучення сталося в один із тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поряд", - зазначила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
Деталі
За її інформацією, всього на території підприємства було 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.
Крім того, було зафіксовано попадання до адміністративної будівлі підприємства. За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає.
Доповнення
Двоє людей на смерть підірвалися на полишеній ворогами вибухівці у Бериславському районі на Херсонщині.