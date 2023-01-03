Оккупанты ударили по транспортному предприятию Херсона, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Оккупанты сегодня снова обстреляли Херсон. Под вражеский удар попало транспортное коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс". Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета, пишет УНН.
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"Российская армия сегодня обстреляла КП "Херсонэлектротранс", серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали две единицы транспорта, стоящие рядом", - отметила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
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По ее словам, всего на территории предприятия было 20 троллейбусов, во всех взрывной волной выбило окна.
Кроме того, было зафиксировано попадание в административное здание предприятия. По предварительной информации, раненых и погибших нет.
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Два человека насмерть подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе на Херсонщине.