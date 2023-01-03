Херсонщина: цивільна автівка підірвалася на залишеній ворогом вибухівці, двоє загиблих

Цитата

"На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків", - повідомив Янушевич.

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Голова ОВА нагадав, що на Херсонщині ще багато замінованих територій, і кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика. При цьому закликав бути максимально обережними.

Доповнення

Протягом минулої доби ворог обстрілював Херсонську область 79 разів. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще дев'ять дістали поранення.