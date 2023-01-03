Херсонская область: гражданский автомобиль подорвался на оставленной врагом взрывчатке, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Два человека насмерть подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич во вторник, 3 января, в Telegram, пишет УНН.
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"На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин", - сообщил Янушевич.
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Глава ОВА напомнил, что в Херсонской области еще много заминированных территорий, и количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико. При этом он призвал быть максимально осторожными.
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За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 79 раз. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще девять получили ранения.