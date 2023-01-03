Херсон та область армія рф обстріляла ще близько 80 разів: двоє загиблих, 9 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом минулої доби ворог обстрілював Херсонську область 79 разів. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще дев'ять дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав він в Telegram.
Деталі
Янушевич зазначив, що армія рф атакувала Херсон 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.
Доповнення
2 січня окупаційні війська рф вкотре обстріляли Херсонську область, а саме - центр Берислава. За попередньою інформацією, 5 цивільних отримали поранення, троє - у тяжкому стані.