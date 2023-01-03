Херсон и область армия рф обстреляла еще около 80 раз: двое погибших, 9 раненых

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"российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей получили ранения разной степени тяжести" - написал он в Telegram.

Детали

Янушевич отметил, что армия рф атаковала Херсон 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

Дополнение

2 января оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Херсонскую область, а именно - центр Берислава. По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, трое - в тяжелом состоянии.