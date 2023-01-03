Херсон и область армия рф обстреляла еще около 80 раз: двое погибших, 9 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 79 раз. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще девять получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
"российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей получили ранения разной степени тяжести" - написал он в Telegram.
Детали
Янушевич отметил, что армия рф атаковала Херсон 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.
Дополнение
2 января оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Херсонскую область, а именно - центр Берислава. По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, трое - в тяжелом состоянии.