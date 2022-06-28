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Окупанти вдарили по Криворізькій ТЕС та обласному центру, є постраждалий

Окупанти вдарили по Криворізькій ТЕС та обласному центру, є постраждалий

Київ • УНН

 • 129457 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили ракетами по території Криворізької ТЕС, обласному центру Дніпропетровщини, а також по декількох населених пунктах регіону. Про це у своєму Telegram інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель.

Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Є один постраждалий чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

Також російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються.

Доповнення

Як писав УНН, шість ракет рашистів було спрямовано по Дніпропетровщині. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил Збройних Сил України збито чотири ракети ворога.

Українські Національні Новини

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