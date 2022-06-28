Ракетний удар з Чорного моря: українські військові збили чотири "Калібри"

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За даними командування, сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування “Калібр” з акваторії Чорного моря.

“Шість ракет рашистів було спрямовано по Дніпропетровщині. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил Збройних Сил України збито чотири ракети ворога. Тримаємо стрій!” — йдеться у повідомленні.