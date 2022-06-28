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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 20655 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 63912 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 109527 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 161370 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 160007 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 164241 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 143760 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113998 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 107166 перегляди

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Ракетний удар з Чорного моря: українські військові збили чотири "Калібри"

Ракетний удар з Чорного моря: українські військові збили чотири "Калібри"

Київ • УНН

 • 243456 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", українські військові збили 4 ракети з 6-ти, передає УНН.

Деталі

За даними командування, сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування “Калібр” з акваторії Чорного моря.

Шість ракет рашистів було спрямовано по Дніпропетровщині. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил Збройних Сил України збито чотири ракети ворога. Тримаємо стрій!” — йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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