Ракетний удар з Чорного моря: українські військові збили чотири "Калібри"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", українські військові збили 4 ракети з 6-ти, передає УНН.
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За даними командування, сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування “Калібр” з акваторії Чорного моря.
“Шість ракет рашистів було спрямовано по Дніпропетровщині. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування „Схід“ Повітряних Сил Збройних Сил України збито чотири ракети ворога. Тримаємо стрій!” — йдеться у повідомленні.