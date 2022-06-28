Ракетный удар с Черного моря: украинские военные сбили четыре "Калибра"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования “Калибр” с акватории Черного моря. Как сообщили в Воздушном командовании “Восток”, украинские военные сбили 4 ракеты из 6-ти, передает УНН.
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По данным командования, сегодня, около 17.30, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования “Калибр” из акватории Черного моря.
“Шесть ракет рашистов было направлено по Днепропетровщине. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования „Восток“ Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты четыре ракеты врага. Держим строй!” — говорится в сообщении.