Оккупанты ударили по Криворожской ТЭС и областному центру, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили ракетами по территории Криворожской ТЭС, областному центру Днепропетровской области, а также по нескольким населенным пунктам региона. Об этом в своем Telegram информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Сообщается, что две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий.
В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.
Кроме ракетных обстрелов, днем оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги.
Также русские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются.
Дополнение
Как писал УНН, шесть ракет рашистов были направлены по Днепропетровской области. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования „Восток“ Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты четыре ракеты врага.