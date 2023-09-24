Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: зайнялась суха трава
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. російські військові вгатили по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, зайнялась суха трава, передає УНН.
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"Вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада. Зайнялась суха трава. Пожежу оперативно приборкали рятувальники", - написав Лисак.
За його словами, наслідки обстрілу уточнюються.
Нагадаємо
Ворог вночі 6 разів вдарив по Нікопольщині району з безпілотників та артилерії. Через атаку з дрона постраждав житель Нікополя. 24-річний хлопець госпіталізований до лікарні у важкому стані.