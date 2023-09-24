росіяни обстріляли Нікопольщину з безпілотників та артилерії, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Ворог вночі 6 разів вдарив по Нікопольщині району з безпілотників та артилерії. Через атаку з дрона постраждав житель Нікополя. 24-річний хлопець госпіталізований до лікарні у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола лукашук, передає УНН.
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У Нікополі через обстріли пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.
Двічі росіяни били з артилерії по Червоногригорівській громаді. Здійснили більше півтора десятка пострілів. Пошкоджені 4 житлові будинки, 2 авто, 2 лінії електропередачі.
Поцілили артилерією по Покровській і Мирівській громаді. Ще більше десятка пострілів з артилерії.На щастя, тут обійшлося без постраждалих.
В інших громадах області було спокійно.
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