росіяни використовують дрони для ударів по місцях скупчення людей - Гуменюк

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"Росіяни частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи дрони для ударів по місцях, де видається гуманітарна допомога, збираються гуманітарні штаби або люди просто прямують з роботи додому", — розповіла Наталя Гуменюк.

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Минулої ночі у Херсоні було чути гучні вибухи. За даними місьради, ворог обстрілював обласний центр, зокрема прибережні райони.

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