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росіяни використовують дрони для ударів по місцях скупчення людей - Гуменюк

росіяни використовують дрони для ударів по місцях скупчення людей - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. На Херсонщині росіяни активізували повітряні атаки на місця скупчення людей. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, передає УНН.

Цитата

"Росіяни частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи дрони для ударів по місцях, де видається гуманітарна допомога, збираються гуманітарні штаби або люди просто прямують з роботи додому", — розповіла Наталя Гуменюк.

Додамо

Минулої ночі у Херсоні було чути гучні вибухи. За даними місьради, ворог обстрілював обласний центр, зокрема прибережні райони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гуменюк про "перекидання" "вагнерівців" у Херсонську область: "Це прояв гібридної війни"

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