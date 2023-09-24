росіяни використовують дрони для ударів по місцях скупчення людей - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На Херсонщині росіяни активізували повітряні атаки на місця скупчення людей. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, передає УНН.
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"Росіяни частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи дрони для ударів по місцях, де видається гуманітарна допомога, збираються гуманітарні штаби або люди просто прямують з роботи додому", — розповіла Наталя Гуменюк.
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Минулої ночі у Херсоні було чути гучні вибухи. За даними місьради, ворог обстрілював обласний центр, зокрема прибережні райони.
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