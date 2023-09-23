У Херсоні чути гучні вибухи - міськрада

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«Армія рф - це терористи, які воюють з мирними людьми! Подбайте про себе і своїх близьких! Залишайтесь у безпечних місцях!», — написав Мрочко.

Станом на 22.50 повітряна тривога пролунала у Чернігівській, Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням.