В Херсоне слышны громкие взрывы - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Херсоне слышны громкие взрывы. Враг обстреливает областной центр, в частности прибрежные районы. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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«Армия рф - это террористы, которые воюют с мирными людьми! Позаботьтесь о себе и своих близких! Оставайтесь в безопасных местах!», — написал Мрочко.
По состоянию на 22.50 воздушная тревога прозвучала в Черниговской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.
Актуальную карту тревог в Украине можно просмотреть по ссылке.