россияне используют дроны для ударов по местам скопления людей - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. На Херсонщине россияне активизировали воздушные атаки на места скопления людей. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, передает УНН.
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"Россияне чаще переходят на воздушные атаки, используя дроны для ударов по местам, где выдается гуманитарная помощь, собираются гуманитарные штабы или люди просто направляются с работы домой", — рассказала Наталья Гуменюк.
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Прошлой ночью в Херсоне были слышны громкие взрывы. По данным горсовета, враг обстреливал областной центр, в частности прибрежные районы.
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