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россияне используют дроны для ударов по местам скопления людей - Гуменюк

россияне используют дроны для ударов по местам скопления людей - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. На Херсонщине россияне активизировали воздушные атаки на места скопления людей. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, передает УНН.

Цитата

"Россияне чаще переходят на воздушные атаки, используя дроны для ударов по местам, где выдается гуманитарная помощь, собираются гуманитарные штабы или люди просто направляются с работы домой", — рассказала Наталья Гуменюк.

Добавим

Прошлой ночью в Херсоне были слышны громкие взрывы. По данным горсовета, враг обстреливал областной центр, в частности прибрежные районы.

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