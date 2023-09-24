россияне обстреляли Никопольщину из беспилотников и артиллерии, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Враг ночью 6 раз ударил по Никопольскому району из беспилотников и артиллерии. Из-за атаки с дрона пострадал житель Никополя. 24-летний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
В Никополе из-за обстрелов повреждены здание универмага и детский сад.
Дважды россияне били из артиллерии по Червоногригорьевской громаде. Осуществили более полутора десятков выстрелов. Повреждены 4 жилых дома, 2 авто, 2 линии электропередачи.
Попали артиллерией по Покровской и Мировской громаде. Еще более десятка выстрелов из артиллерии, обошлось без пострадавших.
В других громадах области было спокойно.
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