россияне обстреляли Никопольщину из беспилотников и артиллерии, есть раненые

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Враг ночью 6 раз ударил по Никопольскому району из беспилотников и артиллерии. Из-за атаки с дрона пострадал житель Никополя. 24-летний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

В Никополе из-за обстрелов повреждены здание универмага и детский сад.

Дважды россияне били из артиллерии по Червоногригорьевской громаде. Осуществили более полутора десятков выстрелов. Повреждены 4 жилых дома, 2 авто, 2 линии электропередачи.

Попали артиллерией по Покровской и Мировской громаде. Еще более десятка выстрелов из артиллерии, обошлось без пострадавших.

В других громадах области было спокойно.

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