Оккупанты ударили по Днепропетровщине: загорелась сухая трава
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. российские военные ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, загорелась сухая трава, передает УНН.
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"Днем россияне ударили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая громада. Загорелась сухая трава. Пожар оперативно укротили спасатели", - написал Лысак.
По его словам, последствия обстрела уточняются.
Напомним
Враг ночью 6 раз ударил по Никопольскому району из беспилотников и артиллерии. Из-за атаки с дрона пострадал житель Никополя. 24-летний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.