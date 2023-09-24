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Оккупанты ударили по Днепропетровщине: загорелась сухая трава

Киев • УНН

 • 93052 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. российские военные ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, загорелась сухая трава, передает УНН.

Цитата

"Днем россияне ударили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая громада. Загорелась сухая трава. Пожар оперативно укротили спасатели", - написал Лысак.

По его словам, последствия обстрела уточняются. 

Напомним

Враг ночью 6 раз ударил по Никопольскому району из беспилотников и артиллерии. Из-за атаки с дрона пострадал житель Никополя. 24-летний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

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