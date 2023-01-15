Окупанти вчора поцілили в енергетичний об’єкт Івано-Франківщини, пожежу вогнеборці ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що вчора Івано-Франківщина вкотре зазнала ракетного удару, передає УНН.
Цитата
"На жаль, мали влучання в енергетичний об’єкт області. Виникла сильна пожежа площа якої складала 200 м.кв. На місці було створено штаб пожежогасіння із залученням представників об‘єкту та 4 оперативні дільниці", - зазначила вона.
Деталі
Онищук наголосила, що завдяки злагодженим та чітким діям рятувальників пожежу було локалізовано вже о 17:54, а також вогнеборці врятували двох людей. 15 січня о 00:12 пожежу вогнеборці ліквідували.
До ліквідації пожежі було залучено 28 одиниць техніки та 87 чоловік особового складу від ГУ ДСНС в області. Постраждалих немає.
"Дякуємо нашим рятувальникам за дуже професійну та злагоджену роботу", - додала голова ОВА.
Нагадаємо
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.