Оккупанты вчера попали в энергетический объект Ивано-Франковской области, пожар огнеборцы ликвидировали

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"К сожалению, имели попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар площадь которого составляла 200 м.кв. На месте был создан штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта и 4 оперативных участка", - отметила она.

Детали

Онищук добавила, что благодаря слаженным и четким действиям спасателей пожар был локализован уже в 17:54, а также пожарные спасли двух человек. 15 января в 00:12 пожар огнеборцы ликвидировали.

К ликвидации пожара было привлечено 28 единиц техники и 87 человек личного состава от ГУ ГСЧС в области. Пострадавших нет.

"Спасибо нашим спасателям за очень профессиональную и слаженную работу", - добавила председатель ОВА.

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.