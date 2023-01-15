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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты вчера попали в энергетический объект Ивано-Франковской области, пожар огнеборцы ликвидировали

Киев • УНН

 • 524361 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что вчера Ивано-Франковская область в очередной раз подверглась ракетному удару, передает УНН.

Оккупанты вчера попали в энергетический объект Ивано-Франковской области, пожар огнеборцы ликвидировали

Цитата

"К сожалению, имели попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар площадь которого составляла 200 м.кв. На месте был создан штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта и 4 оперативных участка", - отметила она.

Детали

Онищук добавила, что благодаря слаженным и четким действиям спасателей пожар был локализован уже в 17:54, а также пожарные спасли двух человек. 15 января в 00:12 пожар огнеборцы ликвидировали.

К ликвидации пожара было привлечено 28 единиц техники и 87 человек личного состава от ГУ ГСЧС в области. Пострадавших нет.

"Спасибо нашим спасателям за очень профессиональную и слаженную работу", - добавила председатель ОВА.

Напомним 

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

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