Окупанти вбили в Україні вже 454 дитини

Деталі

Так, станом на ранок 15 січня 2023 року більше ніж 1348 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 454 дитини загинуло та понад 894 отримали поранення.

Наголошується, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 55.

14 січня внаслідок ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання в 9-ти поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 15-річну загиблу дівчинку та ще 14 поранених дітей, найменшій дитині 3 роки. Продовжуються пошукові роботи.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.