Окупанти вбили в Україні вже 454 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Російські окупанти вбили в Україні вже 454 дитини. Ще понад 1348 постраждали через повномасштабну війну. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Так, станом на ранок 15 січня 2023 року більше ніж 1348 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 454 дитини загинуло та понад 894 отримали поранення.
Наголошується, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 55.
14 січня внаслідок ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання в 9-ти поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 15-річну загиблу дівчинку та ще 14 поранених дітей, найменшій дитині 3 роки. Продовжуються пошукові роботи.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.