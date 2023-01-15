Оккупанты убили в Украине уже 454 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Российские оккупанты убили в Украине уже 454 ребенка. Еще более 1348 пострадали из-за полномасштабной войны. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Так, по состоянию на утро 15 января 2023 года более 1348 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.
По официальной информации ювенальных прокуроров 454 ребенка погибли и более 894 получили ранения.
Отмечается, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 55.
14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9-ти этажный жилой дом. Известно о 15-летней погибшей девочке и еще 14 раненых детей, самому маленькому ребенку 3 года. Продолжаются поисковые работы.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.