Оккупанты убили в Украине уже 454 ребенка

Детали

Так, по состоянию на утро 15 января 2023 года более 1348 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.

По официальной информации ювенальных прокуроров 454 ребенка погибли и более 894 получили ранения.

Отмечается, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 55.

14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9-ти этажный жилой дом. Известно о 15-летней погибшей девочке и еще 14 раненых детей, самому маленькому ребенку 3 года. Продолжаются поисковые работы.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.