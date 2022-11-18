Окупанти вбили в Україні ще шістьох цивільних – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада, стало відомо, що через удари росії в Україні загинуло ще шестеро цивільних, також ще шестеро осіб дістали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій у Telegram опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Деталі
Ситуація по областях:
• Донецька – 1 загиблий, 4 поранених;
• Запорізька – 5 загиблих;
• Харківська – 1 поранений;
• Херсонська – 1 поранений.
Нагадаємо
17 листопада внаслідок ракетного удару росії по Дніпру дістало поранення щонайменше 23 людини.