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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 77553 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 90144 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 23

Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 23

Київ • УНН

 • 355276 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні внаслідок ракетного удару росії по Дніпру дістало поранення щонайменше 23 людини. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка", – написав Резніченко.

Деталі

За даними голови ОВА, росіяни вдарили по міських кварталах Дніпра на початку дня – зруйновано промислове підприємство, будинки та тролейбуси.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що 17 листопада російські ракети влучили у два інфраструктурні об'єкти Дніпра. Серед постраждалих 15-річна дівчинка.

Українські Національні Новини

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