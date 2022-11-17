Раніше повідомляли, що 17 листопада російські ракети влучили у два інфраструктурні об'єкти Дніпра. Серед постраждалих 15-річна дівчинка.
Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 23
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні внаслідок ракетного удару росії по Дніпру дістало поранення щонайменше 23 людини. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Цитата
"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка", – написав Резніченко.
Деталі
За даними голови ОВА, росіяни вдарили по міських кварталах Дніпра на початку дня – зруйновано промислове підприємство, будинки та тролейбуси.
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