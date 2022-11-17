Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 23

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"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка", – написав Резніченко.

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За даними голови ОВА, росіяни вдарили по міських кварталах Дніпра на початку дня – зруйновано промислове підприємство, будинки та тролейбуси.

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