Ракетный удар по Днепру: количество раненых выросло до 23
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в результате ракетного удара россии по Днепру получили ранения по меньшей мере 23 человека. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая", – написал Резниченко.
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По данным главы ОВА, россияне ударили по городским кварталам Днепра в начале дня – разрушены промышленное предприятие, дома и троллейбусы.
Напомним
Ранее сообщали, что 17 ноября российские ракеты попали в два инфраструктурных объекта Днепра. Среди пострадавших – 15-летняя девочка.