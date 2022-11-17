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Ракетный удар по Днепру: количество раненых выросло до 23

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в результате ракетного удара россии по Днепру получили ранения по меньшей мере 23 человека. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая", – написал Резниченко.

Детали

По данным главы ОВА, россияне ударили по городским кварталам Днепра в начале дня – разрушены промышленное предприятие, дома и троллейбусы.

Напомним

Ранее сообщали, что 17 ноября российские ракеты попали в два инфраструктурных объекта Днепра. Среди пострадавших – 15-летняя девочка.

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