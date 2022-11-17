Ракетный удар по Днепру: количество раненых выросло до 23

Цитата

"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая", – написал Резниченко.

Детали

По данным главы ОВА, россияне ударили по городским кварталам Днепра в начале дня – разрушены промышленное предприятие, дома и троллейбусы.

Напомним

Ранее сообщали, что 17 ноября российские ракеты попали в два инфраструктурных объекта Днепра. Среди пострадавших – 15-летняя девочка.