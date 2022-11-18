Оккупанты убили в Украине еще шестерых гражданских – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября, стало известно, что из-за ударов россии в Украине погибли еще шесть гражданских, также еще шесть человек получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Ситуация по областям:
• Донецкая – 1 погибший, 4 раненых;
• Запорожская – 5 погибших;
• Харьковская – 1 ранен;
• Херсонская – 1 ранен.
Напомним
17 ноября в результате ракетного удара россии по Днепру получило ранение по меньшей мере 23 человека.