Оккупанты убили в Украине еще шестерых гражданских – ОП

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября, стало известно, что из-за ударов россии в Украине погибли еще шесть гражданских, также еще шесть человек получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

