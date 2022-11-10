Окупанти вбили в Україні ще 10 цивільних – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Стало відомо про ще 10 цивільних, які загинули в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Загальні дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Ситуація по областях
• Дніпропетровська - 1 загиблий, 1 поранений
• Донецька - 8 загиблих (виявлено 5 вбитих раніше), 12 поранених
• Запорізька - 1 поранений
• Миколаївська - 2 поранених
• Харківська - 1 поранений
• Херсонська - 1 загиблий, 1 поранений
Нагадаємо
У Донецькій області виявили тіла ще п'яти цивільних, яких було вбито під час російської окупації.