Донеччина: виявили тіла ще п'яти убитих росіянами під час окупації

Цитата

"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації — у Яровій", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, ще 12 людей в області отримали поранення.

З 24 лютого росіяни вбили 1185 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2578, зазначив посадовець.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.