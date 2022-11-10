Донеччина: виявили тіла ще п'яти убитих росіянами під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Донецькій області виявили тіла ще п'яти убитих російськими окупантами під час окупації, ще троє людей загинули за 9 листопада, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації — у Яровій", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, ще 12 людей в області отримали поранення.
З 24 лютого росіяни вбили 1185 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2578, зазначив посадовець.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.