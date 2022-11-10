Донецкая область: обнаружили тела еще пяти убитых россиянами во время оккупации

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"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Павловке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации — в Яровой", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, еще 12 человек в области получили ранения.

С 24 февраля россияне убили 1185 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2578, отметил чиновник.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.