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Донецкая область: обнаружили тела еще пяти убитых россиянами во время оккупации

Донецкая область: обнаружили тела еще пяти убитых россиянами во время оккупации

Киев • УНН

 • 265013 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Донецкой области обнаружили тела еще пяти убитых российскими оккупантами во время оккупации, еще три человека погибли за 9 ноября, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Павловке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации — в Яровой", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, еще 12 человек в области получили ранения.

С 24 февраля россияне убили 1185 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2578, отметил чиновник.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.

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