Донецкая область: обнаружили тела еще пяти убитых россиянами во время оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Донецкой области обнаружили тела еще пяти убитых российскими оккупантами во время оккупации, еще три человека погибли за 9 ноября, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Павловке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации — в Яровой", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, еще 12 человек в области получили ранения.
С 24 февраля россияне убили 1185 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2578, отметил чиновник.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.