Оккупанты убили в Украине еще 10 гражданских – ОП

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стало известно еще о 10 гражданских, которые погибли в Украине в результате полномасштабного вторжения россии. Общие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.