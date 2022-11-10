Оккупанты убили в Украине еще 10 гражданских – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стало известно еще о 10 гражданских, которые погибли в Украине в результате полномасштабного вторжения россии. Общие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Ситуация по областям
• Днепропетровская – 1 погибший, 1 раненый
• Донецкая – 8 погибших (обнаружено 5 убитых ранее), 12 раненых
• Запорожская – 1 раненый
•Николаевская – 2 раненых
•Харьковская – 1 раненый
•Херсонская – 1 погибший, 1 раненый
Напомним
В Донецкой области обнаружили тела еще пяти гражданских, которые были убиты во время российской оккупации.