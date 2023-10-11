Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, поранили двох
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили одного жителя Донецької області, поранили ще двох. Про це у середу повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
«За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», - написав Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1733 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4221.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
10 жовтня зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів армії рф.