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Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, поранили двох

Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, поранили двох

Київ • УНН

 • 357424 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили одного жителя Донецької області, поранили ще двох. Про це у середу повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

Цитата

«За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», - написав Мороз у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1733 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4221.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Доповнення

10 жовтня зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів армії рф.

Українські Національні Новини

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