Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, ранили двоих
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области, ранили еще двоих. Об этом в среду сообщил и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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«За 10 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке еще 2 человека в области за сутки получили ранения», - написал Мороз в Telegram.
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С 24 февраля 2022 года, по сообщениям, россияне убили 1733 мирных жителя Донецкой области, ранили еще 4221.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Дополнение
10 октября утром Авдеевка подверглась артиллерийскому и танковому обстрелам армии рф.