Окупанти вбили 2 мирних мешканців Донеччини

Цитата

“росія вбиває цивільних! За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

“За кожен злочин буде кара!”, — резюмував Кириленко.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілів рашистів усі найбільші міста на вільній території Донеччини знеструмлені.