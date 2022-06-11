Окупанти вбили 2 мирних мешканців Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За 11 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані, ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“росія вбиває цивільних! За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення”, — йдеться в повідомленні.
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За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
“За кожен злочин буде кара!”, — резюмував Кириленко.
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Внаслідок обстрілів рашистів усі найбільші міста на вільній території Донеччини знеструмлені.