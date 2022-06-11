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Оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. За 11 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

“россия убивает гражданских! За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения”, — говорится в сообщении.

Добавим

По словам председателя ОВА, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе.

“За каждое преступление будет наказание!”, — резюмировал Кириленко.

Напомним 

В результате обстрелов рашистов все крупнейшие города на свободной территории Донецкой области обесточены.

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