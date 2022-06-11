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Внаслідок обстрілів рашистів усі найбільші міста на вільній території Донеччини знеструмлені - голова ОВА

Внаслідок обстрілів рашистів усі найбільші міста на вільній території Донеччини знеструмлені - голова ОВА

Київ • УНН

 • 190450 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Через бойові дії знеструмлено північ області, передусім Бахмутський та Краматорський райони. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, без електрики усі найбільші міста на вільній території області, передає УНН.

Цитата

"Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК Укренерго на території області.

Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — усі найбільші міста на вільній території Донеччини", - написав Кириленко.

Додамо

Зараз фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання.

"Росіяни б'ють цілеспрямовано по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області.

Прагнемо відновити постачання електрики якнайшвидше, але все залежатиме від безпекової ситуації", - резюмував голова ОВА.

Українські Національні Новини

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