В результате обстрелов рашистов все крупнейшие города на свободной территории Донбасса обесточены - председатель ОВА

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за боевых действий обесточен север области, прежде всего Бахмутский и Краматорский районы. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, без электричества все крупнейшие города на свободной территории области, передает УНН.

Цитата

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК Укрэнерго на территории области.

Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут — все крупнейшие города на свободной территории Донбасса", - написал Кириленко.

Добавим

Сейчас специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения.

"Россияне бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь тех, кто до сих пор остается в области.

Стараемся возобновить поставки электричества как можно быстрее, но все будет зависеть от ситуации безопасности", - резюмировал председатель ОВА.

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