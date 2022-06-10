Окупанти тричі обстріляли Сумську область, загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Окупанти 10 червня тричі обстріляли Сумську область. В Краснопільській громаді загинула одна людина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Російські окупанти о 10:00 мінометами обстріляли Есманську громаду. Було зафіксовано 10 прильотів, руйнувань та жертв немає.
О 13:00 ворог важкою артилерією обстріляв Краснопільську громаду. Окупанти вбили одну людину.
Цитата
“О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає”, — написав Живицький.
Нагадаємо
Російські загарбники обстріляли Сумську область з мінометів.