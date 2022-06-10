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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47883 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти тричі обстріляли Сумську область, загинула одна людина

Окупанти тричі обстріляли Сумську область, загинула одна людина

Київ • УНН

 • 159747 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Окупанти 10 червня тричі обстріляли Сумську область. В Краснопільській громаді загинула одна людина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

 

Деталі

Російські окупанти о 10:00 мінометами обстріляли Есманську громаду. Було зафіксовано 10 прильотів, руйнувань та жертв немає.

О 13:00 ворог важкою артилерією обстріляв Краснопільську громаду. Окупанти вбили одну людину.

Цитата

“О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає”, — написав Живицький.

Нагадаємо 

Російські загарбники обстріляли Сумську область з мінометів.

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