Ні дня без ворожих обстрілів: на Сумщині ще 7 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські загарбники вночі знову обстріляли Сумську область з мінометів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Сумщина. Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території Середино-Будської громади. 7 прильотів", - повідомив Живицький у Telegram.
Жертв та руйнувань немає, зазначив посадовець.
Доповнення
Напередодні по Сумщині ворог вдарив з мінометів та артилерії.